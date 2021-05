27:28 - HC Rödertal in Waiblingen nur knapp geschlagen

In der ersten Halbzeit lief das Spiel der Rödertalbienen recht gut, sie führten zwischenzeitlich sogar mit 11:8 (20.). Vor allem die glänzend aufgelegte Emilia Ronge, die nach der Saison nach Leverkusen wechselt, traf immer wieder. Nach der Pause aber leisteten sich die Schützlinge von Trainerin Egle Kalinauskaite erneut eine Schwächephase. Ein technischer Fehler oder Fehlwurf reihte sich an den nächsten. Auch in der Abwehr taten sich Lücken auf. Die Gastgeberinnen nutzten diese Phase, um auf 20:16 (41.) davonzuziehen und damit eine Vorentscheidung zu erzwingen. Zwar kamen die Gäste noch einmal auf ein Tor heran, aber Waiblingen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

„Ich bin schon enttäuscht. Wir hatten in der zweiten Halbzeit ein kleines Tief, in dem wir zu viele Fehler machten. Dann habe ich in der Aufstellung ein wenig experimentiert. Mich ärgern die vielen Pfostentreffer und dass unser Spiel über die Außenposition noch zu lange dauert. Man merkt besonders in den Druck-Situationen, dass der Mannschaft noch Erfahrung fehlt, um Sachen qualitativ richtig umzusetzen“, so das Fazit von Kalinauskaite.