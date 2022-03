27:30 gegen Dortmund: VfL-Handballerinnen verlieren bei Martinson-Debüt

„ Ich habe am Anfang der Saison gehört, dass unsere Staffel die stärkste sei – jetzt weiß ich auch, dass das stimmt “, sagte Martinson nach der Partie gegen Dortmund. Obwohl die Gastgeberinnen stellenweise gut mitgehalten und zur Pause lediglich mit einem Treffer zurückgelegen hatten, war der Sieg für den ASC aus seiner Sicht verdient. „Der Gegner war uns körperlich überlegen, im Schnitt deutlich älter als wir“, erklärte der VfL-Coach. „Sie hatten richtiges Drittliga-Niveau, ihre Deckung war richtig gut, ihre Torfrau hatte hohe Klasse.“

Nichts zu holen: Die Drittliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg mussten sich am Samstag dem ASC Dortmund 09 mit 27:30 (14:15) geschlagen geben. Interimstrainer Joschi Martinson stand dabei zum ersten Mal an der Seitenlinie des VfL, konnte die dritte Niederlage in Folge (die 15. Insgesamt) aber nicht verhindern.

Die Gäste konnten früh das erste Mal auf drei, vier Tore wegziehen, doch die Wolfsburgerinnen steckten nicht auf. „Wir haben ein paar Mal ausgeglichen und hatten zwischendurch sogar die Chance, in Führung zu gehen, aber wir haben leider verworfen“, so Martinson, der sich zwischenzeitlich sicher war: „Würden wir in Führung gehen, könnten wir etwas schaffen.“ Doch die Dortmunderinnen ließen zu keinem Zeitpunkt nach, machten durchgehend Power und beeindruckten dadurch auch den erfahrenen Martinson: „Ich habe mir zwischendurch nur gedacht: Mein Gott, wenn die nur auf Platz neun stehen, wie müssen dann erst die Mannschaften auf den ersten Plätzen spielen?“

Nach dem knappen 14:15-Pausenrückstand hielten die Gäste das Tempo weiter hoch, der VfL so gut wie möglich dagegen, kam am Ende aber nicht mehr entscheidend ran. „Meine Mannschaft hat ganz toll mitgehalten“, zeigte sich Martinson dennoch stolz. „Sie haben sich nicht abschlachten lassen und bis zur letzten Minute gekämpft, das muss man anerkennen. Drei Tore waren aus meiner Sicht am Ende zwar zu viel, aber Dortmund hat dennoch verdient gewonnen.“

Das niedrige Durchschnittsalter der Wolfsburgerinnen und die damit fehlende Erfahrung machten sich auch am Samstag wieder bemerkbar. Nicht alle Spielerinnen konnten deshalb zum Einsatz kommen. „Der Kader war zwar groß“, erklärt Martinson, „aber wie willst du eine 17-Jährige ins Spiel bringen, wenn ihr dann eine 30-Jährige mit jeder Menge Erfahrung gegenübersteht, die ihr körperlich auch noch überlegen ist?“ Das sei dann „leider nicht der richtige Moment. Deshalb tut es mir auch leid, dass ich nicht alle Spielerinnen bringen konnte. Ich bin eigentlich ein Trainer, der will, dass jede Spielerin ihren Teil zum Spiel beiträgt und dabei hilft, das Ergebnis zu verbessern.“

Der VfL bleibt nach der 27:30-Plete weiter auf dem letzten Platz. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) geht’s zum Tabellensiebten PSV Recklinghausen. Tabellarisch können die Wolfsburgerinnen zwar nicht mehr viel aufholen (der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zwölf Punkte), doch sie können sich Selbstvertrauen für die anstehende Abstiegsrunde holen. Dann geht es nämlich um alles oder nichts. Coach Martinson weiß: „In der Abstiegsrunde müssen wir alle top fit und gesund sein.“