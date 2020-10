28:26 - HC Leipzig gelingt beim TuS Lintfort dritter Sieg im dritten Auswärtsspiel

Kamp-Lintfort. Eine schier endlose Busfahrt scheint bei den HCL-Mädels für erfolgsorientierte Kurzweil auf der Platte zu sorgen. So passiert in Waiblingen, Nürtingen und am Sonntag an der niederländischen Grenze. Das Zweitliga-Team von Cheftrainer Fabian Kunze (29) besiegte den TuS Lintfort mit 28:26 (16:12) und rückte mit 9:3 Punkten vom vierten auf den dritten Tabellenplatz vor. Diesen Rang verteidigen konnte der HSV Solingen-Gräfrath aufgrund der Spielabsage gegen Waiblingen nicht.