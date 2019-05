28:30 - SC DHfK Leipzig verliert in Hannover

Hannover. Der SC DHfK Leipzig hat das letzte Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison verloren. Die Leipziger Handballer verloren am Dienstag in Hannover-Burgdorf 28:30 (16:15) und tauschen mit dem Gegner die Plätze: Die Grünen sind nun 14., Hannover springt auf Rang elf.

Die angespannte Personalsituation (auch Niclas Pieczkowski fiel noch kurzfristig aus und musste für die anstehenden Länderspiele absagen) brachte es mit sich, dass drei Akteure aus der 2. Mannschaft im Kader standen – mit Oliver Seidler und Julius Meyer-Siebert zwei von ihnen in der ersten Hälfte lange auf der Platte. Ersterer musste Lehrgeld zahlen und ließ in der Mitte die Hannoveraner zu einfachen Abschlüssen kommen. „Wir müssen das Zentrum besser beschützen“, sagte Trainer André Haber in der ersten Auszeit beim 13:13 (25.).