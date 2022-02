28:42-Pleite beim Spitzenreiter: Fallerslebens Coach macht seinem Team "keinen Vorwurf"

Klare Sache am Samstagabend bei den SF Söhre: Handball-Oberligist VfB Fallersleben musste sich beim Spitzenreiter mit 28:42 (11:22) geschlagen geben. Doch das Ergebnis sei vor allem der Qualität des Liga-Primus geschuldet - und nicht etwa einer schlechten Leistung der Gäste, sagt Fallerslebens Coach Mike Knobbe.

Anzeige

"Söhre war auf jeden Fall die bessere Mannschaft, die spielen auch seit Jahren so zusammen. Die sind in diesem Jahr einfach dran mit dem Aufstieg", berichtet der VfB-Trainer. Aber: "Wir haben das Duell natürlich trotzdem erst genommen, haben in der ersten Halbzeit nahezu fehlerfrei gespielt. Doch alles, was auch nur ansatzweise schiefgelaufen ist, hat Söhre direkt eiskalt ausgenutzt."