28 Kreise gegen NFV-Vorschlag: Außerordentlicher Verbandstag rückt näher

Dass der Verbandsvorstand des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) in seiner zweiten Videokonferenz eine Entscheidung über die Zukunft der Saison 2019/2020 trifft, damit war nicht zu rechnen, und dazu hat er auch gar nicht die Befugnisse. Und doch hätte so mancher der rund 2660 Vereine wohl liebend gerne Mäuschen gespielt, als sich Präsidium und Kreisvorsitzende am Freitagnachmittag im virtuellen Raum getroffen haben.

Im Mittelpunkt des Treffens: das Meinungsbild der Vereine. 1649 Klubs gaben bei der Umfrage, ob sie für oder gegen den NFV-Vorschlag sind, die Saison einzufrieren und im Herbst fortzusetzen, ihre Stimme ab. 1119 stimmten dagegen, 448 dafür, 83 enthielten sich. Der NFV musste sich ob seiner Informationspolitik viel Kritik anhören, unter anderem soll der Satz gefallen sein: „Ihr habt uns in eine Situation gebracht, die ist unerträglich.“