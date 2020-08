284 Tage, 25 Jahre und ein Ziel: TuS Mecklenheide will schnell im Bezirk ankommen

Wenn man sein letztes Pflichtspiel am 17. November 2019, also heute vor 284 Tagen, bestritten hat, sind solche Aussagen nur allzu verständlich. Zumal der TuS Mecklenheide als Tabellenzweiter der Kreisliga 4 den Sprung in den Bezirk geschafft hat – erstmals seit 25 Jahren. „Wir brennen alle auf die neue Herausforderung“, sagt der Trainer Sotiris Christidis.

Seine Mannschaft werde jedes Spiel wie ein Endspiel angehen. „Wir werden an jedem Spieltag einen Sahnetag benötigen, um drei Punkte einzufahren. In der Kreisliga haben manchmal auch 60 bis 70 Prozent unseres Leistungsvermögens ausgereicht, das wird sich jetzt ändern“, ist sich der Coach sicher. Zunächst ist man in Mecklenheide aber froh, überhaupt wieder Bezirksliga-Luft schnuppern zu dürfen. „Seit einigen Jahren war der Aufstieg unser Ziel. Aber vom Verein aus hat man uns nie großen Druck gemacht, was es für die Spieler deutlich leichter macht“, so Christidis.

Die abgelaufene Saison beendete der TuS auf dem zweiten Platz – einen Punkt vor dem TSV Kirchrode, der den Mecklenheidern den Aufstieg sicherte. „Klar profitieren wir am Ende von dem Saisonabbruch. Jedoch haben wir 17 gute Spiele auf den Platz gebracht und ich bin mir sicher, dass wir den Aufstieg auch so gepackt hätten“, sagt Christidis.