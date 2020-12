29:26! SC DHfK Leipzig erkämpft sich Sieg gegen Hannover-Burgdorf

Leipzig. Mit einem dritten Sieg innerhalb von sechs Tagen bissen sich die DHfK-Handballer am Donnerstag in der Top fünf der Bundesliga fest. Mit den Recken aus Hannover kam jedoch ein hochmotivierter Gast in die Messestadt, der beim deutlichen 36:30-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen eine beeindruckende Form bewiesen hatte. Dennoch wussten die Sachsen die Statistik auf ihrer Seite, denn unter Coach Carlos Ortega hatten die Recken beim SC DHfK noch keinen Stich gesehen. „Es wird ein sehr schweres Spiel für uns in Leipzig. Ich persönlich habe noch nie in Leipzig gewonnen. Sie haben eine sehr starke Abwehr, mit einer sehr guten 6:0-Deckung“, analysierte der Coach seinen Kontrahenten vorab. Ortega sollte mit seinen Befürchtungen Recht behalten. Die Grün-Weißen setzten sich in einer umkämpften Partie mit 29:26 (15:15) durch. Anzeige

Endstation Joel Birlehm

Von Beginn an stand die Haber-Sieben am eigenen Kreis kompakt und gab ihren Gästen nur wenig Möglichkeiten zum Abschluss zu kommen. Hinter der gefürchteten Abwehrreihe der Hausherren stand zudem Torhüter Joel Birlehm, der mit zwei sehenswerten Paraden in das Spiel startete. Doch beide Male scheiterte sein Team in der Gegenbewegung und verspielte sich so die Chance auf eine frühe Führung. Stattdessen entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe, in dem die Sachsen die Nase immer leicht vorne hatten.

Mit starken Paraden von „Endstation Joel Birlehm“ bauten die Sachsen mit lautstarker Unterstützung von Arena-Sprecher Sascha Röser ihre Führung kurz vor der Pause auf 14:11 aus. In die Kabine bekamen sie ihre drei-Tore-Führung aber nicht. Unnötige technische Fehler und unglückliche Abschlüsse ließen die Recken wieder herankommen. Mit 15:15 und ungewöhnlich vielen Toren für ein Spiel in der Arena Leipzig ging es in die Kabinen.

Trommler Philipp Müller

Doch was die DHfK-Handballer vor der Halbzeit verspielt hatten, holten sie sich in der zweiten Hälfte sofort zurück. Mit zwei Treffern von Krzikalla und jeweils einem von Lukas Binder und Niclas Pieczkowski hatten sich die Hausherren in lediglich drei Minuten eine 19:15-Führung herausgespielt und Recken-Trainer Ortega zur Weißglut getrieben. Der griff sichtlich unzufrieden zur Auszeit, die jedoch kaum Besserung bringen sollte.

Die Grün-Weißen wirkten für einen Moment wie die deutlich stärkere Mannschaft, doch die stolze 22:18-Führung konnten sie nicht lange halten. Torhüter Domenico Ebner hielt zwei Würfe von Gregor Remke, auf der Gegenseite trafen Brozovic, Cehte und Recken-Youngster Martin Hanne. Beim 22:21 holte Haber sein Team zu sich und entfachte – wie bereits in der Halbzeit – erneut das Feuer in seinen Spielern, die ihre Führung wieder ausbauen und bis zum 29:26-Endstand nicht mehr aus der Hand geben.

Ein Leipziger zeichnete sich am Donnerstag jedoch besonders aus. Nach einem Foul von Pieczkowski trat van Martinovic zu seinem sechsten Strafwurf an, doch Birlehm hielt. Unstimmigkeiten, Diskussion, kurze Unterbrechung – die Schiedsrichter ließen den Siebenmeter wiederholen. Aber Birlehm hielt erneut. Der Abpraller flog zurück zu Martinovic, der ein drittes Mal in Folge nicht am 23-jährigen Keeper vorbeikam. Röser konnte es kaum fassen, feierte den jungen Torhüter über das Hallenmikrofon – auf den Rängen hämmerte Sportkoordinator Philipp Müller laut auf seine Trommel ein: „Besondere Umstände erfordern auch besondere Maßnahmen (lacht). Ich glaube für die Jungs ist es einfach schöner, wenn hier ein bisschen Stimmung in der Halle ist. Wenn sie ein bisschen unterstützen kann, anstatt einfach nur auf der Bank zu hocken, dann mache ich das natürlich gerne.“ Wären Zuschauer in der Arena gewesen, hätte das Hallendach vielleicht ein paar neue Löcher bekommen.

"Das war ein kampfbetontes Spiel, man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie vorgestern gespielt haben. Bei der Belastung ist so eine Schlussphase purer Kampf. Wenn man erschöpft ist, passieren nun mal viele Fehler. Bei den gehaltenen Siebenmetern war auch etwas Glück auf meiner Seite. Aber für solche Momente mache ich das im Tor. Die Tabelle ist eine Momentaufnahme, die kann man noch nicht so richtig bewerten.", meinte Joel Birlehm, der 12 Paraden verzeichnen konnte. Fabian Böhm von Hannover sagte: "Es war ein guter Auftritt von uns, am Ende war mehr drin. Das Problem aus meiner Sicht: Leipzig bekommt drei Zeitstrafen in den letzten 20 Minuten - und wir machen gefühlt kein Tor."