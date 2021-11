2G, 3G+, Vollauslastung und Co.: Welche Corona-Regeln zurzeit in den Bundesliga-Stadien gelten

Die Corona-Lage verschärft sich in Deutschland. Weil die Impfquote bundesweit noch immer unter 70% liegt, müssen Fußballfans in einigen Bundesliga-Stadien noch Einschränkungen erwarten. In den meisten Stadien gilt die 2G-Regel, um eine volle Auslastung der Stadionkapazität zu gewähren. Nach den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in Berlin ist klar: Bei Sportveranstaltungen sollen ab der kommenden Woche nur noch geimpfte oder vom Coronavirus genesene Menschen Zugang erhalten. Noch gibt es in einigen Fällen jedoch Ausnahmen. Vor dem 12. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 gibt der SPORTBUZZER einen Überblick worauf sich Fans bei einem Stadionbesuch in den jeweiligen Arenen momentan einstellen müssen.