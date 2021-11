2G-Regelung verkleinert Kader der heimischen Oberliga-Handballer

In Niedersachsens Sporthallen gilt die 2G-Regelung, in Wolfsburg schon seit der vergangenen Woche. Dies betrifft neben den Sportlerinnen und Sportlern auch den Trainer- und Betreuer-Stab. Für die Zuschauenden gilt nach einer Anpassung am Mittwoch durch das Land Niedersachsen die Maskenpflicht im Innenbereich bis zum Sitzplatz. Handball-Oberligist VfB Fallersleben zwang die 2G-Regel vor zwei Wochen beim HV Barsinghausen bereits zur Umplanung, da die Maßnahme in der Region Hannover zu diesem Zeitpunkt bereits angewandt wurde, konnten die Fallersleber nur ohne ihre ungeimpften Spieler antreten. Die Partie gewann der VfB dennoch mit 26:24, Coach Mike Knobbe bedauert aber, dass auch künftig einige seiner Spieler nicht nur bei Spielen sondern auch im Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. „Es ist schade für die Jungs, die nicht dabei sein können.“ Da es keine Impflicht gebe, könne jeder Spieler selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Dies gilt es zu respektieren, so Knobbe. „Wir müssen mit der Situation umgehen, wie sie ist. Klar ist aber, Ausfälle von Spielern sind immer eine Schwächung für uns.“

Das Trainer- und Betreuerteam sei dagegen durchgeimpft, „da gibt es kein Problem“. Für die Zuschauer bei VfB-Heimspielen gibt es keine Änderungen, da der Verein bereits zu Saisonbeginn auf die 2G-Regel setzte. „Klar gibt es Leute, die dadurch ausgeschlossen wurden und unsere Entscheidung nicht verstanden haben, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Damit müssen wir dann leben“, so Knobbe. Von einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Mannschaften, bei denen alle Spieler durchgeimpft sind, möchte Knobbe nicht sprechen, aber „das ist für die Mannschaften natürlich keine angenehme Situation“. Für den VfB geht es am Samstag (19 Uhr) zum VfL Hameln. „Wir fahren mit einer guten Mannschaft nach Hameln und wollen dort gewinnen, wie in jedem Spiel“, so Knobbe.