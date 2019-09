Neue Marktwerte in 2. Liga: Fein größter Gewinner beim HSV - Gomez fällt in Stuttgart ab

Stuttgart auf Platz eins, direkt dahinter der HSV - die beiden in die 2. Liga abgestürzten Traditionsklubs liegen bislang auf Kurs im Unterhaus. In der Neubewertung der Marktwerte, die transfermarkt.de nach sieben Spieltagen für 109 von 514 Zweitliga-Profis durchgeführt hat, kommen die Schwaben aber wesentlich besser weg als die Hansestädter.

VfB-Neuzugang Wamangituka macht einen Sprung

Neuzugang Silas Wamangituka etwa machte einen Sprung von vier auf sieben Millionen Euro. Es handelt sich dabei um den höchsten aktuellen Wertezuwachs der Liga. Die Transfermarkt-Experten rechtfertigen diese Steigerung mit dem großen internationalen Interesse am Kongolesen und an der Ablösesumme von kolportierten acht Millionen, die der VfB, der für die EM 2024 sein Stadion ausbauen will, gezahlt haben soll. Zudem wurde Youngster Philipp Förster leistungsbedingt auf 2,5 Millionen Euro aufgewertet, der umworbene Orel Mangala gar auf acht Millionen.