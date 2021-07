3:0 - Hansa Rostock duscht Hannover kalt ab  

Hannover Der FC Hansa Rostock jubelt über seinen ersten Saisonsieg. Die Rostocker gewannen am Sonnabend das Auswärtsspiel bei Hannover 96 mit 3:0 (1:0). Der Sieg war verdient, denn Hansa spielte nach verhaltener Anfangsphase gegen die favorisierten Niedersachsen munter und kaltschnäuzig auf - und nutzte seine Möglichkeiten effektiv. Anzeige

Hanno Behrens hatte den Zweitliga-Aufsteiger in Führung gebracht (40. Spielminute). Unmittelbar nach Beginn der 2. Halbzeit ging die nächste eiskalte Ostsee-Dusche über Hannover 96 nieder: Nach einem langen Einwurf vollstreckte John Verhoek zum 2:0 (46.). Kurz vor Schluss lupfte der eingewechselte Nik Omladic sogar noch zum 3:0 (90.+4).

Die Transfer-Aktivitäten des FC Hansa im Sommer 2021: Hanno Behrens bleibt Kapitän beim 1. FC Nürnberg. Foto: Daniel Karmann ©

Neun Monate hatten sich die Fußball-Fans in der niedersächsischen Landeshauptstadt gedulden müssen, ehe sie am Sonnabend wieder ein Heimspiel der 96er in der HDI-Arena besuchen konnten.

Doch statt der 22 250 Zuschauer, die zugelassen gewesen wären, kamen lediglich 13 600. Der Gästefanblock war dicht gefüllt. 1096 Tickets hatten die Hannoveraner den Rostockern zur Verfügung gestellt. Die waren stark nachgefragt.

Hansa-Trainer Jens Härtel hatte seine Startelf lediglich auf einer Position verändert. Für Simon Rhein, der wegen eines Muskelfaserrisses daheim geblieben war, rückte Bentley Baxter Bahn ins Hansa Mittelfeld.

Während der Hansa-Anhang im Stadion für Heimspiel-Atmosphäre sorgte, versuchte die Mannschaft ihr Spiel aufzuziehen. Doch Gefahr gab es zunächst vor dem Kasten des FCH. Nach einem Pass von der linken Seite fälschte Hansa-Abwehrspieler Damian Roßbach den Ball ab. Zum Glück flog er knapp über den Kasten von Markus Kolke, der da nicht mehr rangekommen wäre.

Während die Gastgeber das Geschehen auf den Rängen bestimmten ("Ohne Hansa wär' hier gar nichts los") bestimmten, suchten die Rostocker Profis auf dem Rasen in der Anfangsphase nach Passgenauigkeit. Nur selten kam der Ball der Gefahrenzone vor dem gegnerischen Tor nah. Doch auch die Platzherren machten es kaum besser.

Nach knapp einer halben Stunde dann bange Blicke der Rostocker Betreuer und Auswechselspieler aufs Spielfeld: Torhüter Kolke müsste minutenlang behandelt werden- wohl wegen muskulärer Probleme an der Wade. An der Seitenlinie bereitete sich Ersatzkeeper Ben Voll schon vor. Doch zum Glück konnte der Kapitän weitermachen.

Wenig später war Hansa dann plötzlich präsent wie nie zuvor in diesem Spiel. Erst prüften John Verhoek und Streli Mamba 96-Schlussmann Ron Robert Zieler, der noch abwehren konnte. Doch dann rappelte es doch in der Kiste: Nach kurzer Ecke von Lukas Scherff legte Damian Roßbach den Ball auf Hanno Behrens ab. Der nahm ganz genau Maß und zirkelte die Kugel in den rechten Winkel.

Sofort nach dem Seitenwechsel legte Hansa nach. Ein langer Scherff-Einwurf kam über Calogero Rizzuto vor Verhoeks Füße: der Niederländer fackelte nicht lange und netzte ein.