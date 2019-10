3:0 - Lok trotzt der Dunkelheit und den Amateuren

Die Spieler kommen aus den Kabinen und müsen auf dem Weg zum Spielfeld zunächst eine befahrene Straße überqueren, ein Spielertunnel ist nicht vorhanden. 576 Zuschauer haben den Weg in den Volksbank Sportpark an der Wesenitz gefunden, wo es kein richtiges Flutlicht gibt – ab der 80. Minute wird es fast zu dunkel, um weiterspielen zu können. Absolute Amateurbedingungen bei Wolfgang Wolfs erstem Auswärtsspiel als Lok -Trainer gegen den Bischofswerdaer FV , bei dem sich der Favorit beim 3:0-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Nordost keine Blöße gibt und auch das zweite Match mit Wolf als Interimscoach ohne Gegentor für sich entscheidet.

Gastgeber schnupperte am Ausgleich

Dabei spielten die Leipziger wie am Montag lange Zeit behäbig und ohne richtigen Zug, oder war es geduldig und clever? Jedenfalls brauchte es wieder Matthias Steinborn, der wie bereits gegen Babelsberg das wichtige 1:0 erzielte. Zuckersüß steckte Sascha Pfeffer den Ball in der 33. Minute auf den gebürtigen Berliner durch, der daraufhin nur noch einschieben musste und nun auf vier Saisontore kommt.

Steinborn musste es wieder lösen, denn die Messestädter agierten ansonsten weiterhin blutleer, hatten es aber auch gegen die tiefstehenden Hausherren schwer, die wenig am Spiel teilnahmen und als reiner Amateurverein gegenüber den Profis aus Probstheida erkennbare Defizite aufwiesen. Und dennoch waren sie nicht chancenlos und schnupperten nach einem Lattentreffer in der 40. Minute ganz stark am Ausgleich.