3:0! Mutiger TSV Hillerse bezwingt klassenhöheren TSV Germania Lamme

Am Sonntag legt der Bezirkspokal richtig los, schon am Freitagabend gab das Duell des TSV Hillerse mit dem TSV Germania Lamme (Landesliga Nord) den Startschuss - mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Der Fußball-Bezirksligist zog gegen die klassenhöhere Germania mit 3:0 (1:0) in die nächste Runde ein.