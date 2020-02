3:0! RB Leipzig feiert souveränen Erfolg gegen Bremen

Leipzig. Werder Bremen weilte als Vorbereitung für das heutige Spiel gegen RB Leipzig bereits seit Mittwochabend in der sächsischen Messestadt und versuchte, im urigen, maroden, unkaputtbaren Alfred-Kunze-Sportpark die Grundtugenden des Fußballs wieder zu entdecken. In der hochmoderneren Red Bull Arena bringt die Mannschaft von Florian Kohfeldt diese jedoch nicht auf den Rasen und geht sang- und klanglos 0:3 unter.

RB gewinnt zum zweiten Mal 2020 und ist für eine süße Nacht wieder Tabellenführer. An die starke Leistung der zweiten Hälfte der Bayern-Partie können die Leipziger jedoch nicht anknüpfen, insbesondere in der ersten Hälfte sehen die 41308 Zuschauer*innen zwei Teams, die noch nicht so gut ins neue Jahr gerutscht sind. Doch eine neue Effizienz der Leipziger in Person von Patrik Schick sowie die spanischen Standardexperten Angelino und Dani Olmo sorgen gegen erschreckend schwache Bremer für sorgenfreie Tage vor dem Champions League Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur am Mittwochabend.

Im Vergleich zum 0:0 in München wechselt Nagelsmann, der mit knallroter Hose seine Männer am Spielfeldrand coacht, zweimal, bringt Nordi Mukiele und Patrik Schick von Beginn für Tyler Adams und Christopher Nkunku. Der Leipzig-Coach weiß: Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Er will dieses Jahr Meister werden, hat aber keine defensiven Mittelfeldspieler mehr. Diego Demme weg, Stefan Ilsanker weg, Tyler Adams verletzt – Nagelsmann durfte vor der Partie ein wenig knobeln und auf der Taktiktafel Magneten verschieben und entschied sich schließlich, Marcel Sabitzer auf die Sechs neben Konrad Laimer zu stellen. Der langhaarige Kapitän steht stabil, saugt auf und foult auch mal, wenn es sein muss. Sein undankbarer Gegner in vielen direkten Duellen ist Davy Klaasen, die Reinkarnation des arbeitenden Mittelfeldmotors. Keine leichte Aufgabe, doch das österreichische Duo überzeugt. Spielentscheidender Unterschied: Bremen steht, Laimer rennt.

Aus dem Spiel heraus kreieren die Gastgeber dennoch wenig, Chancen sind rar gesät. Nach ersten lieb gemeinten Annäherungen legt sich in der 17. Spielminute der spanische Außenverteidiger Angelino den Ball auf der halblinken Position zum Freistoß zurecht. Seinen angeschnittenen Ball legt Schick mit seinen langen Gräten volley auf Lukas Klostermann ab, der zur 1:0-Führung einschiebt.

Die Kunst des ruhenden Balls beherrschen die beiden Winterneuzugange von der iberischen Halbinsel. Nach 39 gespielten Minuten findet Dani Olmos Ecke Schicks Schädel. Der eigentlich unplatzierte Kopfball bereitet Jiri Pavlenka viele Probleme, der Werder-Keeper sieht nicht gut aus beim 2:0.

Was in der RB-Kabine während der Halbzeitpausen passiert, ist noch nicht durchgesickert. Es muss ein Fest sein – die Leipziger drehen häufig erst in der zweiten Hälfte auf. Ob es nun Nagelsmann Motivationsreden oder ein Schüsschen Taurin war, nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff jubelt RB über den dritten und letzten Treffer des Nachmittags. Laimer chippt den Ball mit viel Übersicht und starker Packingrate über Werders passive Verteidigungskette, Nordi Mukiele tunnelt frei, flach und fies Pavlenka, das Spiel ist nach 46. Minuten entschieden. Leipzig beendet daraufhin die Partie so, wie sie vor einem internationalen Achtelfinale beendet werden sollte. Mit runter geschalteten Gang, ohne viel Aufregung und mit Harmonie. In der 69. Spielminute wird Emil Forsberg eingewechselt. Der Schwede war unglücklich über zu wenig Spielzeit, die ersten Fragen wurden gestellt. Nun durfte auch er 20 Minuten mitwirken, dass RB verdient zu Hause gewinnt.