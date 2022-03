3:0-Sieg in Münster: Dresdner SC setzt Aufwärtstrend fort

Dresden. Bei den DSC-Volleyballerinnen geht es nach der Corona-Zwangspause weiter bergauf. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte den Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen Neuwied auch in Münster fort und gewann das Nachholspiel beim USC souverän mit 3:0 (25:16, 25:15, 25:20). Damit rückte der deutsche Meister auf Platz drei und hat gute Chancen, am Ende der Hauptrunde hinter Stuttgart den zweiten Rang zu belegen. Dazu müssen die Elbestädterinnen nur an diesem Dienstag ihr zweites Spiel daheim gegen Neuwied (19 Uhr) für sich entscheiden. Anzeige

Münster hält dagegen

In Münster zeigten die Dresdnerinnen von Beginn an eine deutliche Steigerung, weshalb auch Alexander Waibl nach den 86 Minuten ein zufriedenes Fazit ziehen konnte: „Es war ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Zwar hat man auch gesehen, dass wir in der Woche hart trainiert haben, aber wir waren schon besser im Rhythmus und deutlich besser in der Gesamtleistung. Vor allem in Block- und Feldabwehr haben wir uns deutlich gesteigert.“ Zugleich sah der Coach natürlich auch noch Reserven: „Mit 15 Aufschlagfehlern, davon allein acht im dritten Satz, war die Quote deutlich zu hoch. Zudem waren es ein paar Angriffsfehler zu viel.“

Vor 437 Zuschauern im Volleydome am Berg Fidel legten die Gäste gleich mit einer Aufschlagsserie von Jennifer Janiska los und verschafften sich einen Vorsprung. Später konnte sich der DSC dank einer weiteren Aufschlagserie der diesmal wieder in die Startformation gerückten Linda Bock sowie einer stabilen Blockabwehr auf 15:7 absetzen. Am Ende ging dieser Durchgang klar an die Elbestädterinnen.

Im zweiten Abschnitt hielten die Münsteranerinnen anfangs mutiger dagegen, doch nach einem 5:8-Rückstand kämpfte sich der DSC Punkt für Punkt heran und konnte sich nach dem 13:13 mit sieben Punkten in Folge wieder eine klare Führung erarbeiten. Monique Strubbe setzte mit einem Ass den erfolgreichen Schlusspunkt.

Zwei ehemalige Dresdnerinnen verabschiedet

Auch im dritten Akt lagen die Gäste deutlich in Front, machten sich dann jedoch das Leben mit einigen leichten Fehlern und Ungenauigkeiten selbst schwer. Aber in der entscheidenden Schlussphase spielte der Favorit seine Qualitäten aus und Jennifer Janiska verwandelte den zweiten Matchball. Zum zehnten Mal in dieser Bundesliga-Saison erhielt Top-Scorerin Maja Storck (14 Punkte) die goldene MVP-Medaille. Beim USC entschied sich Alexander Waibl für die Ex-Dresdnerin Barbara Wezorke.