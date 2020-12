4:0 gegen Slavia Prag: Bayer Leverkusen dank Bailey mit Tor-Rekord zum Gruppensieg

Bayer Leverkusen hat sich mit einem 4:0-Erfolg gegen Slavia Prag den Sieg in der Gruppe C der Europa League gesichert und dabei einen neuen Tor-Rekord einer Bundesliga-Mannschaft im Wettbewerb aufgestellt. 20 Tore erzielte zuvor nie eine deutsche Mannschaft in der Gruppenphase der Europa League. Leon Bailey erzielte am Donnerstagabend einen Doppelpack (8./32.), das 3:0 erzielte Moussa Diaby (59.), Karim Bellarabi setzte den Schlusspunkt (90.).

Anzeige