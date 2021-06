3:1! Dynamo Dresden bezwingt tschechichen Erstligisten Jablonec

Dynamo beginnt mit Luca Herrmann

Die Tschechen antworteten mit einem gefährlichen Freistoß von Jan Krob, den Kevin Broll an den Pfosten lenkte (23.). Dann verpasste Daferner eine Flanke von Morris Schröter (28.), ehe der Bayer ein Zuspiel von Hosiner nur knapp verfehlte (28.). So blieb es zunächst beim 1:0. Die forsch auftretenden Tschechen konnten dann in der 38. Minute durch Milos Kratochvil ausgleichen, der nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus zehn Metern seinen Spielraum nutzte und Broll keine Chance ließ. Hosiner verpasste nur knapp das 2:1, als er per Kopf am Gästekeeper scheiterte (39.). In der 41. Minute aber traf der Österreicher nach einem Steilpass und brachte Dynamo wieder in Führung.