3:1 gegen Crimmitschau: Dresdner Eislöwen gewinnen vorerst letztes Derby

Dresden. Nach der Niederlage am Freitag gegen Landshut haben sich die Dresdner Eislöwen eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Team von Trainer Andreas Brockmann gewann das vorerst letzte Sachsenderby vor 1842 Zuschauern bei den Eispiraten Crimmitschau mit 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Damit blieben die Elbestädter auch im vierten Aufeinandertreffen gegen die Westsachsen erfolgreich und verteidigten zugleich ihren zweiten Tabellenplatz. Nach Punkten haben die Blau-Weißen aber wieder zu Spitzenreiter Frankfurt aufgeschlossen, denn die Hessen verloren mit 1:3 gegen den Tabellendritten Ravensburg. Und gegen die Towerstars müssen nun die Eislöwen am Dienstag ran.

"Fokus auf letzten vier Spielen"

Im zweiten Abschnitt ging es munter hin und her mit vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als Tom Knobloch in der Kühlbox saß, nutzte Goldhelm Scott Feser das Powerplay zum 1:1-Ausgleich (28). Anschließend überstanden die Blau-Weißen weitere Unterzahlspiele ohne Gegentreffer. Die Vorentscheidung fiel in der 46. Minute. Nach einem Bullygewinn zog David Suvanto ab und Tom Knobloch fälschte den Puck noch zum 2:1 ab. Nur eine Minute später scheiterte Jordan Knackstedt lediglich am Pfosten.