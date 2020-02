3:1 gegen Essen – Sechster IceFighters-Sieg in Folge

Leipzig. Es läuft weiter beim Eishockey-Oberligisten Exa IceFighters Leipzig. Am Samstag meldeten die Kufencracks erstmalig für die DEL2 samt Bürgschaft, zuvor gewannen die Sachsen knapp mit 4:3 in Krefeld in gefühlt letzter Sekunde und am Samstag siegte die Mannschaft von Head Coach Sven Gerike mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) gegen Essen. Es waren die Siege Nummer fünf und sechs der Eiskämpfer in Serie.