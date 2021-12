3:1 im Derby! IceFighters Leipzig besiegen Liga-Primus Halle

Leipzig. Headcoach Sven Gerike brachte es vor dem Traditionsduell seiner Exa IceFighters Leipzig gegen die Saale Bulls auf den Punkt: „Liga ist Liga und Derby ist Derby“. Am Dienstag standen sich der Tabellenfünfte und der Klassenprimus aus der Saalestadt gegenüber. Fünf fehlende Stammakteure in den Leipziger Reihen machten das Unterfangen nicht leichter. Doch die Hausherren machten sich zur Aufgabe, die Bullen zu ärgern und brachten einen souveränen 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)-Erfolg aufs Eis.

Der Gegner aus der Nachbarstadt trumpfte vor dem Oberliga-Duell mit 20 Siegen auf, nur drei Auswärtsniederlagen standen bislang zu Buche. Nackte Zahlen lügen nicht. Doch der Dominanz des Tabellenersten von der Saale wurde Einhalt geboten. Das Team von Trainer Ryan Foster war den Sachsen schutzlos ausgeliefert. Filip Stopinski setzte im Durchgang eins zum Doppelschlag an und blieb erbarmungslos treffsicher. Der Torschütze sicherte sich damit ein nachträgliches Geschenk zu seinem 27. Geburtstag. Mit 2:0 ging es für die Icefighters in die Kabine. Die Hallenser hingegen verließen das Eis mit einer Hypothek einer noch abzusitzenden Strafzeit.

Trainer Sven Gerike sprach vom Glück des Tüchtigen: „Wir haben es gegen Halle endlich geschafft, in Führung zu gehen, haben nicht viele Chancen zugelassen und viele Schüsse geblockt.“ Sein Fazit zum ersten Derbysieg der Saison: „Der Sieg war fällig.“ Die Eiskämpfer machten den fünften Sieg in Folge perfekt. Zudem verbannten die Mannen von Gerike den direkten Kontrahenten Hamburg von Rang vier. Die letzte Partie im Jahr 2021 steht schon am Donnerstag eben in der Hansestadt an. Die Chance für die Eiskämpfer, die Siegesserie weiterhin auszubauen.