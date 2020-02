3:1! Lok Leipzig trotzt Optik Rathenow und dem Wind

Vor 601 Zuschauern startet die Mannschaft von Trainer Wolfgang Wolf , der David Urban nach seiner Gelbsperre für Peter Misch wieder in die erste Elf bringt, mit Rückenwind in die Halbzeit eins. Dieser beflügelt: Nach nur sechs Minuten köpft Matthias Steinborn nach Schinke-Ecke die Führung. Steinborn ist Mister 1:0, fünf seiner neun Saisontore markierten den ersten Treffer im Spiel. Bereits in der 22. Minute legen die Probstheidaer mit der windigen Mithilfe durch Schinkes Tor nach. Doch der Regionalligist lässt daraufhin nicht nach. Wolf kritisierte nach dem Cottbus-Spiel: „Wir sind zu passiv nach einer Führung.“ und seine Schützlinge scheinen es sich zu Herzen genommen haben und kreieren mehrere gute Möglichkeiten.

In der Pause kommt die Frage auf, wie Lok aus der Kabine kommen wird. In den letzten beiden Spiel stand ebenfalls eine 2:0-Führung auf der Anzeigetafel, nach keinen zehn Minuten fiel jeweils der Anschlusstreffer. Nicht in Rathenow. Die Messestädter sind weiterhin überlegen und bauen den Vorsprung in der 75. Minute aus. Nach einer Balleroberung am gegnerischen Sechzehner flankt Robert Berger den Ball an Wind und Gegner vorbei, Djamal Ziane köpft per Aufsetzer sein achtes Ligator. Da die Optiker in der 87. Minute durch einen Volleyschuss von Gojko Karupovic noch das 1:3 erzielen, verpasst Lok den höchsten Sieg der aktuellen Spielzeit. Altglienicke und Lok haben beide nun 44 Punkte, Cottbus kann am Samstag gegen VfB Auerbach noch nachziehen.