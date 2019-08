3:1-Sieg im DFB-Pokal: FC Bayern setzt sich glanzlos gegen Energie Cottbus durch

Glanzlos in die nächste Runde: Der FC Bayern hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals ohne größere Probleme mit 3:1 (1:0) gegen Energie Cottbus durchgesetzt. Vor 20.500 Zuschauern im Stadion der Freundschaft erzielten Robert Lewandowski (32. Minute), Kingsley Coman (65.) und Leon Goretzka (85.) die Treffer für den favorisierten Bundesligisten. Den Ehrentreffer erzielte Berkan Taz per Foulelfmeter (90.+3). Beim deutschen Rekordmeister gab Weltmeister Benjamin Pavard sein Pflichtspiel-Debüt, während Trainer Niko Kovac unter anderem Goretzka und Serge Gnabry zunächst nur auf die Bank setzte.