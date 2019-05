3:1! VfL Wolfsburg II verschafft sich gute Ausgangsposition fürs Rückspiel

Und der VfL legte vor den Augen von unter anderem Uli Hoeneß, Hasan Salihamidzic, Jörg Schmadtke und Dieter Hecking in einem temporeichen Spiel los wie die Feuerwehr. Bereits nach sechs Minuten hatte Blaz Kramer die erste dicke Chance auf dem Fuß, überlegte im Eins gegen Eins jedoch zu lange und scheiterte an Bayern-Keeper Ron-Torben Hoffmann, der den Ball zur Ecke lenkte. Und aus der resultierte die frühe Führung der Gastgeber. Die Münchner bekamen die Kugel hinten nicht raus, der Ball landete bei Michele Rizzi, der aus spitzem Winkel ins lange Eck traf - 1:0. In der Folge zogen sich die Wolfsburger nicht zurück, machten weiter Tempo, störten den Gegner früh und hätten das zweite Tor direkt nachlegen können. Doch erneut scheiterte Kramer frei vor Hoffmann. Und die Bayern? Die wurden vor allem über den pfeilschnellen Alphonso Davies immer mal wieder gefährlich. Der Außenbahner war es auch, der mit einem Schuss aus kurzer Distanz die erste gute Gelegenheit der Münchner hatte - er fand seinen Meister allerdings in VfL-Schlussmann Phillip Menzel.