3:2 in Suhl: Dresdner SC zieht ins Halbfinale des DVV-Pokals ein

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC stehen im Halbfinale des DVV-Pokals. Der deutsche Meister setzte sich in einem hart umkämpften und hochspannenden Viertelfinalspiel beim VfB Suhl Lotto Thüringen am Ende knapp mit 3:2 (27:25, 25:27, 13:25, 25:21, 16:14) durch. Damit hielt die Serie der Dresdnerinnen, die noch nie im Pokal gegen die Thüringerinnen ausgeschieden sind. An diesem Sonntag findet die Auslosung des Halbfinales statt.