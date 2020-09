3:2! OSV Hannover gewinnt rassiges Spiel in Krähenwinkel

Nach einer halben Stunde liefen die Krähen bereits einem Zweitorerückstand hinterher. Christopher Marre hatte in der Anfangsphase zunächst mit dem Kopf einen Einwurf des Gegners unglücklich in die eigenen Maschen gelenkt, Patrick Richter nutzte die Uneinigkeit zwischen Florian Houck und Steven Calo zum Ausbau der Führung für den OSV.

Im Heimspiel der Staffel Nord gegen den OSV Hannover musste sich die Mannschaft von Pascal Preuß den Oststädtern mit 2:3 (1:3) geschlagen geben. Beim ersten Auftritt nach fast einem halben Jahr Coronapause habe seine Elf am 1. Spieltag nicht entschlossen genug gewirkt, erklärte der KK-Coach die Niederlage.

Auch beim dritten Anlauf hat es wieder nicht geklappt: Wie in den vergangenen zwei Jahren ist der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zum Saisonauftakt in der Landesliga erneut sieglos geblieben.

Dem Anschlusstreffer von Oliver Pfeuffer nach Vorarbeit von Houck und Marcel Kunstmann in der 44. Minute ließen die Gäste prompt das 1:3 folgen: Calo wähnte bei einem Eckstoß den Ball ins Toraus fliegen – der schlug jedoch über ihm in der kurzen Ecke ein (45.).

"Funke ist nicht übergesprungen"

„Trotzdem hatte ich in der Halbzeitpause noch ein gutes Gefühl“, sagte Preuß. Er hoffte allerdings vergeblich auf eine Aufholjagd. „Der Funke ist nicht übergesprungen. Das unbedingte Wollen, das Jetzt-erst-recht – das kam nie so richtig auf.“

Anders als im abschließenden Testspiel, das sie beim TSV Mühlenfeld nach einem 0:3 noch mit 4:3 gewonnen hatten, fehlte den Krähen nun die Bissigkeit, um die Partie drehen zu können. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Kapitän Alexander Dosch per Elfmeter nach einem Foul an Felipe Böttcher. „Wir müssen uns das Ergebnis selbst ankreiden“, sagte Preuß.