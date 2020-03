3:3 nach 3:0-Führung! Reislingen verschenkt zwei Punkte gegen Salzgitter

Salgueros Matchplan ging zunächst gut auf: Der SVR stellte die Räume des Gegners bereits in deren Hälfte zu, beschäftigte Salzgitter ununterbrochen. Verdient ging Reislingen durch den Treffer von Lucas Friedrich in Führung. "Die Jungs haben alles gut umgesetzt, wir hatten sie im Griff. Alle haben mitgemacht, die Laufwege haben gepasst", lobte Salguero die erste Hälfte. "Und im zweiten Durchgang kommen wir sogar noch besser aus der Kabine."

Richtig verrückt wurde es aber erst danach: Friedrich hätte selbst vom Punkt für das 4:1 und damit wohl für die Entscheidung sorgen können, schoss jedoch am Tor vorbei. Im Gegenzug kam Vahdet zum 2:3, ein individueller Fehler Reislingens ging dem Treffer voraus. Und im letzten Angriff des Spiels zirkelten die Gäste einen Standard in den Sechzehner, der Ball landete vor den Füßen von Tayfun Durmus, der zum Last-Minute-Ausgleich einschob. Fassungslosigkeit bei den Bötzel-Kickern!

Salguero konnte es kaum glauben: "Wir ziehen alles durch, was wir uns vorgenommen haben. Wir arbeiten gut zusammen - und dann bauen wir Salzgitter so auf. Jedem Gegentor ging ein individueller Fehler voraus. So viel Arbeit hatten wir in das Spiel gesteckt. Das darf einfach nicht passieren, dass wir das noch herschenken. Da fehlte der letzte Fokus. Es fühlt sich wie fünf Niederlagen an. Das ist extrem bitter." Unangenehm ist das Ergebnis auch deswegen, weil Vahdet genauso wie Reislingen gegen den Abstieg spielt. Im Duell mit einem direkten Konkurrenten hätten die drei Zähler dem SVR gutgetan.