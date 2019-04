3:4 nach großem Kampf: Dresdner Eislöwen raus mit Applaus

Dresden. Welch großer Kampf. Obwohl für die Dresdner Eislöwen am Dienstagabend die Saison zu Ende ging, feierten die Fans ihre Lieblinge noch mal mit tosendem Beifall und Jubelgesängen. Zwar hatten die Elbestädter zuvor auch das vierte Playoff-Halbfinalspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) n. V. verloren, dennoch wurden sie für ihre Leistung mit stehenden Ovationen gefeiert. Die Hessen zogen mit dem sogenannten „Sweep“ – einem glatten Durchmarsch – in vier Spielen ins Finale um die DEL2-Meisterschaft ein. Die Blau-Weißen aber boten in ihrem insgesamt 66. Pflichtspiel eine begeisternde Vorstellung, vor allem, was Kampfgeist, Einsatz und Willen anbetrifft. Den Siegtreffer für die Frankfurter erzielte in der 66. Minute Brett Breitkreuz.

Nickeligkeiten im zweiten Drittel

Beide Mannschaften erarbeiteten sich vor 2312 Zuschauern auch diesmal gleich gute Chancen, aber sowohl Marco Eisenhut als auch Ilya Andryukhov hatten keine Mühe zu parieren. In der 13. Minute aber durften die Eislöwen-Fans jubeln. Nach Vorarbeit von Stefan Della Rovere und Tomas Schmidt netzte Goldhelm Jordan Knackstedt zur 1:0-Führung ein. Aber die Freude währte ganze 33 Sekunden. Nach Wiederanpfiff hatten sich die Hausherren in der Defensive noch nicht wieder richtig sortiert und so konnte Tim Schüle fast unbedrängt durchmarschieren und Eisenhut zum 1:1 (14.) überwinden. Die Elbestädter antworteten ebenso promt: Nachdem Harrison Reed beim nächsten Dresdner Angriff noch scheiterte, staubte Chris Billich mit dem Nachschuss zum 2:1 (15.) ab. Bis zur ersten Pause ging es munter hin und her, ohne dass sich allerdings beide Teams wehtaten. Harte Checks gab’s fast keine und so blieb dieser Abschnitt auch völlig straffrei. Erst als die Teams fast schon auf dem Weg zur Kabine waren, hatten sich einige Cracks noch etwas zu sagen. Aber auch das blieb eher harmlos.

Im zweiten Durchgang häuften sich dann die Nickeligkeiten. In der 25. Minute kamen beide Teams zu zwei dicken Chancen. Erst scheiterte Carter Proft nach einem Solo an Eisenhut, danach konnte auch Chris Billich einen Alleingang nicht in Zählbares ummünzen. Zwei Minuten später glückte Proft nach einem Querpass von Mathieu Tousignant der 2:2-Ausgleich. Die Eislöwen aber ließen sich nicht schocken. Beim nächsten Powerplay schlugen sie zurück – Nick Huard lupfte die Scheibe gefühlvoll zum 3:2 (30.) in die Maschen. Auch der von den Schiedsrichtern bemühte Videobeweis brachte nichts anderes zutage.

Nervenkrieg um das entscheidende Tor

Danach aber erhöhten die Frankfurter den Druck, setzten sich vor dem Dresdner Gehäuse fest. Zwar konnte in der 34. Minute ein vermeintliches Tor der Gäste nach Videostudie nicht anerkannt werden, weil das Gehäuse zuvor verschoben war, doch die Hessen blieben am Drücker. Als der Vorrundensieger kurz vor der zweiten Pause zu einem Überzahlspiel kam, gelang den Hausherren erst ein gutes Penaltykilling, dann aber schlug es doch bei Marco Eisenhut ein – Brett Breitkreuz nutzte eine Vorlage von David Skokan zum Ausgleich (39.).

Der dritte Durchgang war auch ohne Tor nichts für schwache Nerven. Die Frankfurter versuchten alles, die Führung zu erzielen. Die Eislöwen aber kämpften aufopferungsvoll um jeden Puck, warfen sich in die Schüsse, blockten und kam doch die Scheibe durch, war spätestens beim glänzend aufgelegten Marco Eisenhut Schluss. Bei den wenigen Entlastungsangriffen hatte zweimal Nick Huard (46./51.) die Führung auf dem Schläger, aber auch er scheiterte. Zumindest überstanden die Elbestädter ein Powerplay der Hessen, konnten aber zum Schluss auch ein eigenes Überzahlspiel nicht mehr nutzen. So ging es in die Verlängerung. Zwar kamen die Hausherren noch zu guten Chancen durch Timo Walther (62.) und Nick Huard (65.), doch am Ende machte Brett Breitkreuz das Weiterkommen für den Hauptrundensieger klar.

