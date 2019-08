3,8 die beste Note: So habt ihr die Leistung der 96-Profis gegen den KSC bewertet

Im letzten Jahr konnte Hannover 96 den Karlsruher SC in der ersten Pokalrunde noch deutlich mit 6:0 besiegen. Nun verließ der KSC den Platz als Sieger. Es passt nicht viel zusammen in diesem Spiel. Zwar hatte 96 mit 66 Prozent viel mehr Ballbesitz als der Gastgeber, wusste jedoch nicht, was damit angestellt werden soll. Hinten zu offen, vorne die wenigen Chancen nicht genutzt. Die Mannschaft haben die SPORTBUZZER-User mit desolaten Noten bestraft. So habt ihr die Leistung der 96-Profis bewertet.