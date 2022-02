3. Elbflorenz Open: Halbfinal-Aus für Dresdner Michael Malkin

Dresden. Die ersten Entscheidungen in der Dresdner Dreier-Tennis-Turnierserie, bei der es um Punkte für die deutschen Ranglisten der Damen und Herren und insgesamt 4000 Euro Preisgeld geht, fielen Montagnachmittag. In der Pappritzer Halle erkämpften bei den 3. Elbflorenz Open Lorena Schädel (TC Oberstenfeld/Baden-Württtemberg) und Theodor Passenheim (Potsdamer TC Rot-Weiß) die Turniersiege. Die 21-jährige Lorena Schädel wurde ihrer Favoritenstellung eindeutig gerecht, feierte durchweg klare Zwei-Satz-Siege, so auch im Endspiel gegen Sofiya Avandieva (Potsdamer TC Rot-Weiß) mit 6:1, 6:0. Dagegen stellt der Sieg des nur an fünf gesetzten 26-jährigen Theodor Passenheim, der im Finale Luca Hesselmann (TV Fürth) mit 3:6, 6:1, 10:7 niederrang, eine Überraschung dar. Anzeige

Die Dresdner Streitmacht hatte in dem Klasse-Feld den erwartet schweren Stand. So stellt der Einzug von Michael Malkin (Blau-Weiß Blasewitz) in das Halbfinale einen großen Erfolg dar. Der 16-Jährige bezwang Julian Mehe (Blau-Weiß Berlin) mit 6:2, 6:3 und entschied im Viertelfinale das Blasewitzer Duell gegen den 21-jährigen aktuellen sächsischen Freiluft-Landesmeister Fynn Sieckmann überraschend klar mit 6:4, 6:3 für sich. Erst im Halbfinale musste sich Malkin hauchdünn mit 6:2, 3:6, 7:10 gegen Luca Hesselmann geschlagen bekennen. Die Blasewitzer Nachwuchshoffnung bekam Lob von allen Seiten: „Michael hat mit seinem kraftvollen Spiel überzeugt, völlig verdient gegen den Sachsen-Meister gewonnen und hatte auch im Halbfinale durchaus eine Siegchance“, urteilte der Turnierdirektor Jeremy Puth.