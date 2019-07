3. Handball-Liga: Spielmacher Jonas Hönicke zurück bei SC DHfK Leipzig II

Leipzig. Am Montag treffen sich die Zweitliga-Handballerinnen des HCL und die Drittliga-Männer des SC DHfK II zum ersten Training der Saisonvorbereitung. Bei den Grün-Weißen ist Spielmacher Jonas Hönicke erstmals seit drei Jahren wieder mit dabei. Der 22-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Dessau-Roßlauer HV und erhält beim SC DHfK einen Ein-Jahres-Vertrag. Drei Jahre lang spielte Hönicke unter Trainer Uwe Jungandreas in Dessau, in der vergangenen Spielzeit gelangen ihm 67 Tore in der 2. Bundesliga.