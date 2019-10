Dank Omladic-Tor: Hansa Rostock triumphiert in Magdeburg

Die Gäste hatten vor 21884 Zuschauern in der MDCC-Arena von Beginn an einen schweren Stand. Der 1.FCM bestimmte das Spiel und hatte mehrere Chancen, in Führung zu gehen. Doch Hansa-Schlussmann Markus Kolke war jedes mal zur Stelle, wenn es vor und im Rostocker Strafraum brenzlich wurde. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, ehe die Rostocker zum ersten mal gefährlich vor dem Tor der Elbestädter auftauchten. Nach feiner Vorarbeit von Opoku, der einen Pass in den Lauf von Omladic spielte, vollstreckte der mit einem Flachschuss zur Führung - Hansa brutal effektiv. Nach dem Führungstreffer gewann das Rostocker Team zunehmend an Selbstbewusstsein und hatten mehr Spielanteile. Dennoch blieb der Zweitliga-Absteiger stets gefährlich.