"Wir können auch was": Havelses Froese will Ex-Kollegen aus Saarbrücken ärgern

Wenn Havelses Kianz Froese am Samstag (14 Uhr) zum Rückrundenauftakt der 3. Liga im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken einläuft, wird es ein besonderes Gefühl sein. „Ich freue mich darauf, wieder in diesem Stadion zu spielen, vor diesen Fans“, sagt der 25-Jährige. Bis Sommer kickte er beim Traditionsklub, jetzt gibt es das erste Wiedersehen. „Es sind fast alle noch da aus meinem Team von damals“, sagt Froese, „es macht immer Spaß, gegen Freunde zu spielen.“ Die will er mit Havelse ärgern.

Dass Froeses Kapitel in Saarbrücken im Sommer nach zwei Jahren endete, gefiel vielen dort gar nicht, für das Wiedersehen haben Fans Plakate vorbereitet. Sie haben den Kubaner ins Herz geschlossen, genau wie die ehemaligen Kollegen. Den Kontakt hält Froese eng. „Ich telefoniere regelmäßig mit Spielern von dort.“ Sie sprechen aber selten über Sportliches, die Havelser haben ohnehin nicht die schönsten Geschichte zu erzählen. „Wir reden lieber über freundschaftliche Sachen“, verrät Froese.