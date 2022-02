Es geht um Big Points: TSV Havelse empfängt Würzburg zum Kellerduell

Vorletzter gegen Drittletzter – da kann man ruhigen Gewissens auch zwölf Spieltage vorm Saisonende von einem vorentscheidenden Abstiegsspiel in der 3. Liga sprechen. Havelse hat da mittlerweile die bessere Ausgangslage vor dem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr, HDI-Arena) gegen Würzburg. Der Aufsteiger aus Garbsen hat die Kickers sportlich überholt, am Freitagabend rutschte durch ein DFB-Urteil noch Insolvenz-Klub Türkgücü mit rein. Mit einem Sieg kann Havelse den Abstand auf die Verfolger ausbauen.

"Da brauche ich ja nicht drum herumreden, das Spiel hat eine große Bedeutung"

„Da brauche ich ja nicht drum herumreden, das Spiel hat eine große Bedeutung“, bestätigt Havelses Coach Rüdiger Ziehl. „Das ist ein Sechspunktespiel. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich gegen den Tabellenvierten oder einen direkten Konkurrenten spiele.“ Und Havelse spielt „auf Sieg“.