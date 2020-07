Ein Spiel mit zwei Verlierern: Hansa Rostock unterliegt 2:4 in Absteiger Chemnitzer FC

Nach der Chemnitzer Führung durch Philipp Hosiner (51./Foulelfmeter) hatte Daniel Hanslik (52.) ausgeglichen. Drei CFC-Treffer in Folge durch Sören Reddemann (70.) und Hosiner (86., 88.) brachten das 4:1. Erik Engelhardt verkürzte für Hansa (89.). Der für Hansa unbedeutende Treffer besiegelte den Abstieg des CFC. Durch die um zwei Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Zwickau steigt der CFC in die Regionalliga ab.

Hansa-Trainer Jens Härtel hatte in seiner Startelf vier Veränderungen vorgenommen: Nach ihrer Sperre für das Heimspiel gegen Uerdingen (1:0) kehrten Kai Bülow und Sven Sonnenberg in die Anfangsformation zurück. Von Beginn an dabei waren diesmal auch Kapitän Julian Riedel und Nikolas Nartey. Nico Rieble, am Mittwoch noch von Beginn an dabei, stand nicht mehr im Kader.