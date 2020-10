Dynamo Dresden will gegen den FSV Zwickau nachlegen

Dresden. Erst am Sonnabend gelang ein 1:0-Auswärtssieg beim VfB Lübeck. Und Dynamo Dresden ist am Dienstagabend (19 Uhr) in der 3. Liga schon wieder gefordert. Doch wenn jemand den Drei-Tages-Rhythmus kennt, dann ist es SGD-Chefcoach Markus Kauczinski. Am Ende der Vorsaison musste er seine Schützlinge wegen der Corona-Nachholspiele wochenlang immer wieder in dem engen Takt auf die Beine bringen, wobei die Gegner jeweils viel ausgeruhter waren.