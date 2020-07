Vorentscheidungen in der 3. Liga: Eintracht Braunschweig steigt auf - Würzburg sicher in der Relegation

Die Rückkehr von Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga ist perfekt! Das Team von Marco Antwerpen löste am Mittwochabend durch ein 3:2 gegen Waldhof Mannheim das erste Ticket für den Sprung in die zweite Liga. Da Spitzenreiter FC Bayern München II keine Aufstiegs-Berechtigung hat, steht Braunschweig einen Spieltag vor dem Saisonende als erster neuer Zweitligist fest. Bei einem Zähler Vorsprung auf Verfolger Würzburg sowie einem Vier-Punkte-Polster auf den viertplatzierten FC Ingolstadt, kann die Antwerpen-Elf maximal noch auf den dritten Rang abstürzen - der durch den Wegfall der Bayern als direkter Aufstiegsplatz gilt.

Die Partie startete bereits mit einem Knall. Nach nur vier Minuten brachte Martin Kobylanski die Braunschweiger aus kurzer Distanz in Front. Nur neun Minuten später schockte Gerrit Gohlke die Hausherren per Kopf mit dem Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit war es Manuel Schwenk - ebenfalls per Kopf - der die Braunschweiger zurück auf die Siegerstraße brachte (44.). Zwar kamen die Mannheimer durch einen Flachschuss aus der Drehung von Valmir Sulejmani noch einmal zum Ausgleich (58.), Martin Kobylanski stellte mit seinem zweiten Treffer am Abend jedoch die alten Verhältnisse wieder her (73.). Fünf Minuten vor Schluss hielt Keeper Marcel Engelhardt mit einer starken Fußabwehr gegen Marco Schuster den Sieg - und damit den umjubelten Aufstieg - fest.

Patzer der Konkurrenz sorgen für Braunschweiger Aufstieg