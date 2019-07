3. Liga: Eigentor-Doppelpack! FC Ingolstadt siegt dank Ex-BVB-Pechvogel gegen Carl-Zeiss Jena

Gebrauchter Tag für Ex-BVB-Talent Marian Sarr in seinem ersten Pflichtspiel für den FC Carl-Zeiss Jena: In der 59. und 72. Minute sorgte der Neuzugang dafür, dass sich Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt zum Abschluss des 1. Spieltags der 3. Liga mit 2:1 (0:0) gegen die Thüringer durchsetzte. Kapitän René Eckardt hatte den Gastgeber in der 56. Minute in Führung gebracht.