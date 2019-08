Hansa-Drama in Ingolstadt: „Das hat extrem wehgetan"

Ingolstadt. Was für ein Drama: Der FC Hansa Rostock hat den Sieg im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt nur knapp verpasst. Am Ende eines spannenden Spiels und einer hochdramatischen Schlussphase trennten sich beide Teams 2:2 (1:0).

Die Ingolstädter waren nach einem umstrittenen Foulstrafstoß durch Stefan Kutschke in Führung gegangen (8.). Aaron Opoku besorgte in dem vor allem in der 2. Halbzeit umkämpften Duell den verdienten Ausgleich für die Rostocker (49.). Kai Bülow brachte den FCH zwischenzeitlich sogar in Führung (86.), ehe erneut Kutschke und erneut vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit den Ausgleich besorgte. „Das ist ganz bitter und hat extrem wehgetan. Wir waren ganz dicht dran am Sieg, der verdient gewesen wäre“, haderte Hansa-Coach Jens Härtel.