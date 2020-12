Hansa belohnt sich mit Sieg zum Jahresabschluss

Härtel hatte seine Startelf nach der 0:1-Niederlage beim FC Ingolstadt verändern müssen. Für den Gelb-gesperrten John Verhoek bot der 51-Jährige Erik Engelhardt auf. Es war das Startelf-Debüt für den 22-Jährigen in dieser Saison. Er sollte an der Seite von Omladic für frischen Wind in der Offensive sorgen.

Die Hanseaten demonstrierten nach drei Niederlagen in Folge von Beginn an ihren Willen, das abschließende Punktspiel des Jahres erfolgreich zu gestalten. Sie engten die Räume der Gastgeber massiv ein.

Und diesmal zeigte sich Hansa endlich mal wieder effektiv bei der Chancenverwertung: schon der erste Schuss auf den Zwickauer Kasten saß. Nach Ballgewinn im Mittelfeld ließ Nik Omladic auf der rechten Seite seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung alt aussehen. Der Slowene zog in den Strafraum und dann ab. FSV-Keeper Brinkies streckte sich, kam aber nicht mehr an den Ball.

Der Torschütze rannte zur Seitenlinie, bekam das Trikot mit der Nummer 28 überreicht und hielt es in die Höhe – ein Zeichen an Maurice Litka: „Wir denken an Dich“. Litka hatte sich in Ingolstadt das Kreuzband gerissen und wird bis Saisonende fehlen.