3. Liga: Gegner und Modus stehen für Wolfsburgs Handballerinnen fest

70 Mannschaften und eine Vorrunde mit sechs Staffeln: Das ist das Fundament für die Saison 2021/22 in der 3. Liga. Es werden drei Aufsteiger in die 2. Liga ausgespielt, 22 Teams steigen in die Oberliga-Bereiche ab, sodass für die Spielzeit 22/23 eine Stärke der 3. Liga von 60 Mannschaften erreicht wird.

Um dorthin zu gelangen sind die Wolfsburgerinnen in der Vorrunde über 4700 Kilometer auf der Autobahn unterwegs, die weiteste Reise geht ins rund 300 Kilometer entfernte Recklinghausen, nur die beiden Fahrten zu den Hannoveraner Klubs bleiben beim Hinweg in Sachen Kilometer zweistellig. Klar ist: "Die Spielerinnen werden bei den weiten Fahrten nicht selbst den Bulli fahren und dann direkt spielen. Da haben wir eine Fürsorgepflicht", so Bült. Ob Reisebus oder Hotelübernachtung, das werde jetzt in Ruhe geklärt.

Mit Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund befinden sich dabei zwei Erstliga-Reserven in der Staffel, mit der vom BVB sogar der Unterbau des amtierenden deutschen Meisters. "Das sind richtige Bretter", sagt Bült. Auch nicht zu vergessen ist Zweitliga-Absteiger Kirchhof. "Eine weitere Hausnummer", so der VfL-Coach. Sicher, es werde auch deutliche Niederlagen geben. Aber: "Es gibt auch ein paar Spiele, bei denen wir uns etwas ausrechnen." Jetzt freut sich der Coach aber erst einmal auf "viele neue Gegner und viele neue Hallen".

Wolfsburgs Staffel C hat viel gemein mit der Nord-West-Staffel der annullierten Vorsaison. Acht Teams (ASC Dortmund 09, Borussia Dortmund II, Hannoverscher SC von 1893, HSG Blomberg-Lippe II, Ibbenbürener Spvg 08, Königsborner Spiel Verein Handball, PSV Recklinghausen, TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst) finden sich nun in der Staffel C wieder, Germania Fritzlar kommt aus der Mitte-Staffel dazu, die SG 09 Kirchhof aus der 2. Liga und Aufsteiger LIT TRIBE (bestehend aus den Stammvereinen TV Germania Nordhemmern, RSV Mindenerwald und dem VfB Holzhausen II) komplettieren die VfL-Gegner-Liste.

Geklärt ist auch der Modus: In der Vorrunde gibt es Hin- und Rückspiele. Die beiden erstplatzierten Teams jeder Staffel können an der Aufstiegsrunde teilnehmen, sofern sie dafür gemeldet haben. Sollte eine zweite Mannschaft einen dieser Plätze belegen, kann maximal der Dritte dieser Staffel an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Gespielt wird in drei Gruppen à vier Mannschaften. Jeweils die Gruppensieger steigen auf. Die Punkte aus der Vorrunde werden mitgenommen. Für den Fall, dass nicht alle Plätze belegt sind, verringern sich die Gruppenstärken.

Zwei Wege zur Rettung

Was den VfL mehr interessieren wird, ist die Frage nach dem Klassenerhalt: Teams bis Rang sechs sind direkt gerettet, können auf freiwilliger Basis um den Liga-Pokal spielen. Um den Verbleib kämpfen die Mannschaften, die in ihrer Vorrunden-Gruppe die Plätze sieben bis zwölf belegt haben. Die gegen einen direkten Konkurrenten erzielten Punkte werden mitgenommen. Es entstehen vier Gruppen mit sechs und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften. Erster und Zweiter jeder der sechs Gruppen verbleiben in der 3. Liga. "Das gefällt mir gut", sagt Bült. "Man hat die Möglichkeit, sich in zwei Phase zu retten. Das ist interessant und geht in Ordnung."

Mehr Sorgen bereitet Wolfsburg der frühe Saisonstart. Die Spielzeit beginnt – abhängig vom Votum der Vereine – am letzten August- oder ersten September-Wochenende. "Wir haben für den September gestimmt", sagt Bült. Aber selbst dieses Datum kommt ihm zu früh. "Bis dahin wären es noch neun Wochen. Und die Werksferien liegen in diesem Jahr spät, in der wichtigsten Phase. Wenn dann das halbe Team drei Wochen weg ist - das schlägt uns schon auf den Magen." Trotzdem: Die Vorfreude aufs Abenteuer steigt nach der Staffel-Einteilung, der Außenseiter aus Wolfsburg ist heiß auf die 3. Liga.