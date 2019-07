Last-Minute-Schock für Hansa Rostock beim Halleschen FC

Später Schock für Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock im Ostduell beim Halleschen FC. Durch das Tor von Björn Jopek aus der 89. Minute unterlagen die Mecklenburger am Sonnabend mit 0:1 (0:0) beim HFC. Damit wartet die Elf von Trainer Jens Härtel auch nach dem 2. Spieltag auf den ersten Erfolg. Zum Auftakt vor einer Woche hatte die Kogge beim 3:3 gegen Viktoria Köln noch eine 3:0-Führung verspielt.

Im Ostduell mussten die Rostocker zunächst eine Druckphase der Hallenser überstehen. Tief durchatmen musste der FCH in der achten Minute als Hansa-Keeper Markus Kolke einen direkten Freistoß von Niklas Kastenhofer an den Querbalken lenkte. Nach den schwungvollen Anfangsminuten verflachte die Begegnung. Die Gäste hatten den HFC etwas besser im Griff. Durch Adam Straith (24.), der völlig frei Kopfball gekommen war, hatten die Ostseestädter ihre gefährlichste Aktion vor dem Kabinengang.

Bilder vom Spiel: Hallescher FC - FC Hansa Rostock Jonas Hildebrandt im Kopfball mit dem Hallenser Björn Jopek. ©

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Rostocker ein wenig besser in die Partie. Der HFC ließ sich defensiv zu Fehlern hinreißen, so auch in der 57. Minute als Korbinian Vollmann der Ball in die Füße gespielt wurde. Sein Fernschuss verfehlte das Gehäuse der Hausherren nur knapp. Wenig später zeigte Rostocks Keeper Markus Kolke seine Klasse. Bei einem Kopfball von Sebastian Mai war der 28-Jährige mit einer Glanzparade zur Stelle. Da Hansa den Ball in der Situation nicht aus der eigenen Hälfte klärte, kamen die Sachsen-Anhaltiner zu zwei weiteren Möglichkeiten. Erneut reagierte Kolke stark, unter anderem beim Nachschuss von Jonas Nietfeld.

Unmittelbar danach ließ HFC-Urgestein Toni Lindenhahn das Hansa-Tor wackeln, er zielte den Ball von der Strafraum-Grenze an den Pfosten. In der Schlussphase handelte sich der bereits vorverwarnte Hallenser Niklas Lindgraf (80.) nach einem Foul an Julian Riedel die Gelb-Rote Karte ein. Trotz einem Mann mehr mussten die Rostocker in der 89. Minute den Gegentreffer von Björn Jopek hinnehmen. Schlussmann Markus Kolke hatte bei dem Schuss, der mit der Unterstützung des Pfostens im Tor landete, keine Abwehrchance.

Für den FC Hansa war das Duell in Halle an der Saale der Startschuss für die bevorstehende englische Woche. Am kommenden Dienstag (19 Uhr/Liveticker im SPORTBUZZER) wird die zweite Mannschaft des FC Bayern München im Ostseestadion zu Gast sein. Vier Tage später müssen die Rostocker bei SpVgg Unterhaching antreten.

FC Hansa: Kolke - Ahlschwede, Riedel, Straith, Rieble - Öztürk, Pepic - Vollmann (78. Butzen), Hildebrandt (64. Bülow), Opoku (72. Königs) - Breier.

Tore: 1:0 Jopek (89.).

Gelb-Rot: Landgraf (80./HFC/wiederholtes Foulspiel).

