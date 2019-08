Hängepartie für Hansa-Rostock-Boss: Elgeti zählt Aufsichtsrat an

Im Sommer 2016 stieg der Marketingleiter Robert Marien überraschend zum Vorstandsvorsitzenden des FC Hansa auf. Unumstritten war der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und Ex-Journalist seitdem nie. Zu Beginn seiner vierten Saison in diesem Amt ist die Vertrauensbasis zwischen Aufsichtsrat und Klubchef offenbar brüchig. Trotz guter Zahlen (Umsatz, Mitglieder, Zuschauer) zögert das Kontrollgremium mit der Verlängerung seines am 31. Dezember endenden Zwei-Jahres-Vertrages und stößt damit bei Klub-Investor Rolf Elgeti auf großes Unverständnis.

Elgeti: „Weder glücklich noch besonders beeindruckend"

Er finde das „weder glücklich noch besonders beeindruckend“, sagt der Potsdamer und verweist auf die ebenfalls zum Jahresende auslaufenden Verträge von Sportchef Martin Pieckenhagen und Finanzvorstand Christian Hüneburg. „Vorstandsverträge werden üblicherweise neun bis zwölf Monate vor Ablauf verlängert. Damit hat der Aufsichtsrat schon längst allen dreien implizit das Misstrauen ausgesprochen – und das öffentlich. Ob das grob fahrlässig oder eventuell eine besonders geschickte Verhandlungsführung ist, möchte ich nicht bewerten.“

Warum die Personalie Marien zur Hängepartie wurde – dazu will sich Aufsichtsratschef Günter Fett nicht äußern. „Es gibt nichts Neues zu berichten. Mitte September wird entschieden“, lässt der ehemalige Hafen-Manager auf OZ-Anfrage lediglich wissen. Das Verhältnis zwischen Fett und Marien gilt als nicht sonderlich innig. Auch bei einer Aufsichtsratssitzung vor zwei Wochen kam es nicht zur längst erwartete Einigung über die Vertragsverlängerung (die OZ berichtete). Stattdessen kündigte Fett nach der Sitzung eine Entscheidung für Mitte September an. Viel später geht es nicht: Ende September muss das Thema vom Tisch sein, das schreibt die Satzung so vor.

Gute Kritiken für Marien im Frühjahr

Obwohl das von Marien ausgegebene Aufstiegsziel 2018/19 klar verpasst wurde, galt die Verlängerung seines Arbeitspapiers als Formsache, zumal Hansa eine ordentliche Rückrunde hinlegte. Im Frühjahr hatte Fett dem Vorstand gute Arbeit attestiert. Hansa stehe „auf jeden Fall besser da als bei meinem Amtsantritt“, sagte der seit November 2016 amtierende Aufsichtsratsvorsitzende.

Klubchef Marien will sich zu der Angelegenheit nicht äußern und gibt lediglich ein schriftliches Statement ab: „Personalentscheidungen und in diesem Zusammenhang auch die Prozesse, die dahinter stehen sowie der jeweilige Stand der Dinge, gehören zu den internen Angelegenheiten des Vereins und werden daher vorab auch nicht von mir kommentiert.“

Elgeti hätte sich frühere Entscheidung gewünscht

Von der Verlängerung des Marien-Vertrags hängt auch die Zukunft seiner Vorstandskollegen Pieckenhagen und Hüneburg sowie indirekt möglicherweise auch die von Trainer Jens Härtel ab. Veränderungen im Vorstand würden „nach unserer Tradition auch gerne mal zu Trainerwechseln“ führen, so Elgeti, der sich eine deutlich frühere Entscheidung des Aufsichtsrates gewünscht hätte: „Dass es einen gewissen Charme hat, solche Entscheidungen deutlich vor Saisonbeginn zu treffen, lässt sich schwer verdrängen.“

Nach OZ-Informationen würde Marien Pieckenhagen und Hüneburg erneut für sein dreiköpfiges Vorstandsteam nominieren. Auch diese Personalien muss der Aufsichtsrat absegnen. Pieckenhagen konnte einige Mitglieder des siebenköpfigen Gremiums in seiner seit Anfang Januar laufenden Probezeit offenbar nicht vollends überzeugen. Marien werfen Kritiker den hohen Verschleiß an sportlichen Führungskräften vor. Pieckenhagen ist nach René Schneider und Markus Thiele bereits der dritte Sportdirektor in Mariens dreijähriger Amtszeit als Klubchef. Auch bei den Trainern gibt es seitdem wenig Kontinuität. Nach Christian Brand und Pavel Dotchev ist Jens Härtel bereits Trainer Nummer drei.

Elgeti stellt dem Vorstand indes ein gutes (Zwischen-)Zeugnis aus. „Herr Marien und Herr Hüneburg haben vor drei Jahren in einer sehr schwierigen Situation für den Verein Verantwortung übernommen und gemeinsam mit dem ganzen Team im Verein ganz offensichtlich viel erreicht“, sagt der Investor des mit rund 24 Millionen Euro verschuldeten Klubs: „Das Ostseestadion ist erstmalig in der 3. Liga komplett vermarktet, wir haben erstmalig eine Lizenz im ersten Anlauf und ohne finanzielle Hilfe von außen bekommen, unser Stadion hat sich als Konzertstandort etabliert, alle relevanten kaufmännischen Variablen haben sich in die richtige Richtung entwickelt.“ Zur Perfektion fehle „nur der eine oder andere Aufstieg“. Davon ist Hansa allerdings auch in dieser Saison bisher weit entfernt.

