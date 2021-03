Last-Minute-Wahnsinn! Hansa dreht Rückstand gegen Kaiserslautern

Der FC Hansa Rostock dreht das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, bejubelt einen 2:1 (0:1)-Erfolg und klettert auf Rang zwei! Mit einem Kopfball in der Nachspielzeit (90+6.) besiegelte Damian Roßbach den fünften Heimsieg der Rostocker im fünften Spiel des Jahres. Kevin Kraus hatte das Team vom Betzenberg per Kopfball in Führung gebracht (25. Spielminute). Unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit glich Nik Omladic zum 1:1 aus (47.).

