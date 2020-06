Hansa schlägt Magdeburg: Breier macht den Deckel drauf

Rostock. Was lange nach einem ungefährdeten Sieg für Hansa aussah, wurde am Ende zur Zitterpartie. In einer spannenden Schlussphase machte „Joker“ Pascal Breier mit seinem Tor zum 3:1 (1:0)-Endstand in der Nachspielzeit im Ost-Klassiker gegen den 1. FC Magdeburg den Deckel drauf (90.+5). Zuvor hatten Maximilian Ahlschwede (42., Foulelfmeter) und Nico Granatowski (70.), für die Mannschaft von Trainer Jens Härtel und Christian Beck (80., Foulelfmeter) für die Gäste getroffen. Für den 1. FCM setzt sich damit eine unerfreuliche Tradition fort: Seit 1978 (!) kann der einstige Europapokalsieger an der Ostsee nicht mehr gewinnen. Hansa verkürzte dagegen den Rückstand auf die Aufstiegsregion.

Härtel feierte einst mit dem 1. FCM seinen größten Erfolg, als er den Traditionsverein als Drittliga-Meister in die 2. Bundesliga führte. Um mit Hansa zwei Jahre später möglicherweise ein ähnliches Kunststück zu vollbringen, wollte der 51-jährige Sachse das Duell gegen seinen Ex-Klub unbedingt gewinnen und ließ wie in den Spielen zuvor auch gestern wieder rotieren. Pepic, Scherff und Vollmann rückten anstelle von Neidhart, Granatowski und Nartey (Muskelverletzung) in die Anfangself der Rostocker, die das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatten.

Aber das erste Achtungszeichen setzten die auf gleich sieben Positionen veränderten Magdeburger. Sören Bertrams Versuch war aber nicht präzise genug und ging knapp über das Tor (7.). Auf der anderen Seite blieb ein harmloser 18-Meter-Schuss von Vollmann in der Anfangsphase die einzig nennenswerte Offensivaktion der Gastgeber (16.). Akustisch unterstützt wurde die Härtel-Elf phasenweise von einigen Fans, die sich vor dem Ostseestadion versammelt hatten. Nach 20 Minuten wurde es dann doch mal gefährlich, als Vollmann einen Ball erlief, von der Grundlinie flankte und Verhoeks Kopfball aus kurzer Distanz das Tor knapp verfehlte.

Magdeburg war als 17. der Rückrundentabelle nach Rostock gekommen (nur zwei Siege), konnte den Vorsprung auf die Abstiegsregion nach der Corona-Pause aber immerhin auf vier Punkte vergrößern. Hansa – beim Anpfiff hinter Bayern II und Würzburg die Nummer drei der Rückrunde – setzte sich nach der ersten Chance in der Magdeburger Hälfte fest. Der Druck wurde größer, doch die Aktionen waren nicht zwingend genug. Ein strammer Schuss von Butzen wurde zur Ecke abgeblockt (37.).

Die Initialzündung kam von Opoku, der schon am Sonnabend in Meppen zwei Mal getroffen hatte. Nach einem Foul von Startelf-Debütant Harant an der HSV-Leihgabe kurz vor der Grundlinie zeigte Schiedsrichter Schwengers ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. Ahlschwede legte sich den Ball zurecht, trat an und traf – 1:0 für Hansa (42.). Das zweite Saisontor für den Rechtsverteidiger und ein guter Zeitpunkt für die Hansa-Führung. Sie war aufgrund des größeren Engagements verdient, Magdeburg blieb im ersten Durchgang viel zu passiv.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt Hansa zunächst optische Vorteile, allerdings wurden die Gäste aktiver und trauten sich mehr zu. Bertram hatt die bis dahin beste Möglichkeit, doch sein 18-Meter-Freistoß brachte FCH-Keeper Kolke nicht in Verlegenheit (60.). Gefährlicher war da schon ein Costly-Kopfball aus kurzer Distanz, der nur knapp neben dem Tor landete (66.).

Doch Hansa hatte die richtige Antwort parat: Verhoek schickte Granatowski im Strafraum steil und der ließ Gästekeeper Behrens kein Abwehrchance (70.). 2:0 – die Vorentscheidung? Nein, denn Magdeburg ließ sich nicht hängen. Nach einem Foul von Riedel an Kvesic zeigte der Referee erneut auf den Elfmeterpunkt. Beck ließ Kolke keine Chance – nur noch 2:1 (80.). Mehr ging an diesem Abend für den Zweitligaabsteiger nicht mehr. Stattdessen machte Breier alles klar.

FC Hansa: Kolke - Ahlschwede, Sonnenberg, Riedel, Scherff - Bülow, Butzen (80. Neidhart) - Vollmann (64. Granatowski), Pepic (88. Straith), Opoku (64. Hanslik) - Verhoek (80. Breier).

Tore: 1:0 Ahlschwede (42./Fouelfmeter), 2:0 Granatowski (70.), 2:1 Gjasula (79./Foulelfmeter), 3:1 Breier (90. +5).