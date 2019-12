Hansa Rostock: Der große Hinrunden-Formcheck

Insgesamt 24 Spieler setzte Hansa-Trainer Jens Härtel in den 19 Spielen der Drittliga-Hinrunde 2019/20 ein, nur Torwart Markus Kolke hat keine Minute verpasst. Noch ohne Einsatz in der Liga sind neben den Ersatzkeepern Alexander Sebald und Ben Voll Neuzugang Erik Engelhardt (Kreuzbandriss in der Vorbereitung) und Paul Wiese. Verteidiger Frederik Lach wurde während der Saison an Regionalligist Verl abgegeben. Verletzungsbedingte Ausfälle offenbarten ein (zu) großes Leistungsgefälle innerhalb des Hansa-Kaders.