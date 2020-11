Serie gerissen: Dynamo Dresden erwischt Hansa Rostock eiskalt im Ostduell

Die Serie ist gerissen: Nach sieben Spielen ohne Niederlage hat es den FC Hansa am Sonnabend erwischt. Im Ostklassiker gegen Dynamo Dresden kassierte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel eine 1:3 (1:3)-Heimpleite. Es war die erste Niederlage des Koggenklubs seit dem zweiten Spieltag (0:2 in Saarbrücken). Christoph Daferner (14.), Marco Hartmann (30.) und Ransford Königsdörffer (41.) schossen den Zweitliga-Absteiger aus Sachsen mit 3:0 in Führung. Pascal Breier gelang vor der Pause zwar der Anschlusstreffer (43.), doch an der Rostocker Niederlage änderte das nichts mehr: Die zweite Halbzeit blieb torlos.

