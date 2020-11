Hansa kann noch gewinnen: Erster Dreier im November

Überraschung schon vor dem Anpfiff. Youngster Oliver Daedlow stand erstmals in dieser Saison in der Startelf. Bis dahin war das 20-jährige Mittelfeldtalent nur am 3. Spieltag gegen Uerdingen (0:0) für 15 Minuten im Einsatz. Auch Maurice Litka bekam eine Pause, für ihn lief Manuel Farrona Pulido auf. Pascal Breier, der eine Blessur aus Magdeburg mitgebracht hatte, war nicht im Kader. Dritter Neuer in der Startelf: Jan Löhmannsröben. Björn Rother saß auf der Bank, Reinthaler fehlte verletzungsbedingt.