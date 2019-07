Breier und Vollmann schießen Hansa Rostock zum ersten Saisonsieg

Erleichterung bei Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock: Die Elf von Trainer Jens Härtel hat am Dienstagabend den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mecklenburger schlugen vor rund 17200 Zuschauern im Ostseestadion den Aufsteiger FC Bayern München II (jetzt 14. Platz/3 Punkte) mit 2:1 (1:0). Für die Tore bei überwiegend strömenden Regen auf Rostocker Seite sorgten Pascal Breier und Neuzugang Korbinian Vollmann (kam von Zweitligist SV Sandhausen). In der Tabelle verbesserte sich der FCH (jetzt vier Punkte) auf den achten Tabellenrang.

Gegen die Reserve des Rekordmeisters erwischte Hansa einen guten Start. Maximilian Ahlschwede (10.) hatte nach Vorarbeit von Pascal Breier die erste Möglichkeit, wurde aber von einem Münchener abgedrängt. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste ein wenig mutiger. Kwasi Okyere Wriedt (32,) scheiterte zunächst an Hansa-Keeper Markus Kolke, danach rettete Rostocks Abwehrmann Adam Straith einen Schuss des Müncheners Oliver Batista Meier (37.) kurz vor der Torlinie. Kurz vor der Pause zeigten die Gastgeber, wie einfach es manchmal doch sein kann, ein Tor zu erzielen. Nach Abwurf von Markus Kolke leitete Mirnes Pepic den Ball sofort weiter zum startenden Breier. Der Offensivmann zog auf der rechten Seite aus spitzem Winkel ab und überwindete Bayern-Keeper Ron Thorben Hoffmann in der kurzen Ecke.

Mit einem Knaller begann der zweiten Durchgang. Korbinian Vollmann fasste sich per Fernschuss ein Herz und versenkte die Kugel platziert im Münchener Kasten - 2:0 (50.). Danach plätscherte die Begegnung ein wenig vor sich hin. Hansa zog sich ein wenig zurück und die Bayern kamen in der Schlussphase zum Anschlusstreffer. Flavius Daniliuc traf per sehenswerten Fernschuss in die Rostocker Maschen. Trotz des Gegentores brachte der FCH den Vorsprung über die Zeit.