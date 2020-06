Hansa Rostock: Breiers Doppelpack ebnet den Weg zum Pflichtsieg

Der FC Hansa hat seine gute Ausgangsposition im spannenden Aufstiegsrennen der 3. Liga weiter verbessert. Beim verdienten 4:0 (3:0)-Sieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Carl Zeiss Jena revanchierten sich die Rostocker für die 1:3-Hinspielniederlage. Pascal Breier mit einem Doppelpack (16., 44.) und Maximilian Ahlschwede (45.+1, Foulelfmeter) machten am Mittwochabend im Ostseestadion schon vor der Pause alles klar. Den Schlusspunkt setzte Rasmus Pedersen (88.). Es war der vierte Sieg in Serie – zuletzt war das den Rostockern im November/Dezember 2017 unter Jens-Härtel-Vorgänger Pavel Dotchev gelungen.

Sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung gab Nikolas Nartey, der zuletzt gegen Magdeburg und 1860 München gefehlt hatte. Der Däne war einer von gleich sechs Neuen im Vergleich zum Spiel am Sonnabend bei den Sechzigern. Auch Pepic, Butzen, Ahlschwede, Hanslik und Breier durften gegen die Thüringer von Beginn an ran. Nur auf der Bank saßen die Stammkräfte Sonnenberg und Riedel (vier Gelbe Karten), dessen Kapitänsbinde Torwart Kolke übernahm. Der angeschlagene Verhoek gehörte nicht zum 18er-Kader der Gastgeber.

Die Rollen in diesem Spiel waren schon vor dem Abpfiff klar verteilt. Jena kam als Absteiger, weit abgeschlagenes Tabellenschlusslicht und schwächste Auswärtsmannschaft der Liga nach Rostock. Für Hansa war an diesem warmen Frühsommerabend im leeren Ostseestadion dagegen ein Dreier im Aufstiegskampf Pflicht. Doch dass sich die Thüringer nicht kampflos ergeben würden, machten sie nach elf Minuten deutlich, als Dedidis nach einem Steilpass frei durch war, die erste Großchance des Spiels aber vergab.

Nach diesem guten Start brachten sich die Gäste allerdings durch einen kapitalen Schnitzer praktisch selbst ins Hintertreffen. Pascal Breier erlief einen viel zu kurzen Rückpass von Schorr auf Keeper Coppens und versenkte den Ball ganz cool zur Führung (16.): der 13. Saisontreffer des besten Hansa-Schützen. Danach beruhigte sich das Spiel. Nur Nartey konnte in dieser Phase mit einem 22-Meter-Freistoß für etwas Gefahr sorgen (27.).

Die Rostocker verstärkten ihre Offensivbemühungen jetzt aber wieder – und wurden dafür fast belohnt. Doch Reinthaler fehlte bei seinen beiden Kopfbällen nach Ecken von Nartey und Granatowski das Quäntchen Glück: Den ersten Versuch entschärfte Torwart Coppens (31.), der zweite landete am Pfosten (32.). Pech – aber Hansa blieb dran und machte noch vor der Pause alles klar: Nach Ballgewinn von Nartey im Mittelfeld und toller Vorbereitung von Pepic erzielte Breier aus kurzer Distanz sein zweites Tor (44.). Auch am 3:0 durch einen von Ahlschwede verwandelten Foulelfmeter (45. +1) war Nartey beteiligt: Der Däne wurde von Gästekeeper Coppens von den Beinen geholt.

Gegen nicht aufsteckende Jenaer hätte Nico Granatowski nach dem Seitenwechsel alles klar machen können. Schiedsrichter Müller zeigte nach einem Foul von Sulu an Hanslik erneut auf den Elfmeterpunkt. Dieses Mal schnappte sich die Leihgabe vom VfL Osnabrück den Ball – doch er scheiterte an Carl-Zeiss-Keeper Coppens (62.). Die Gegenwehr der Gäste wurde jetzt vorübergehend schwächer, und Hansa hatte das Geschehen in den verbleibenden Minuten unter Kontrolle. Hanslik hätte auf 4:0 erhöhen können, traf aber nur den Pfosten (77.). Besser machte es kurz vor dem Schlusspfiff dann Pedersen, der nach Zuspiel von Neidhart aus kurzer Entfernung den Schluspunkt zum 4:0 setzte (88.).